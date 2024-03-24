Железняков — о чемпионате мира-2024: «Без российских фигуристок все выглядит как дешевая бижутерия»

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением о чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале.

«Да смотрю, и я, честно говоря, в плохом смысле слова в шоке. Слабо, а местами очень слабо. У девочек такой грибной дождь, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Одна Луна [Хендрикс] чего только стоит: одни сплошные недокруты и тяжеленное катание, а оценки под небеса, ну что это такое? Все же наши спортсмены были самым настоящим бриллиантовым ожерельем, а сейчас это все выглядит как дешевая бижутерия. Печально», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира-2024 стала японка Каори Сакамото, набравшая 222,96 балла за две программы. Второе место заняла представительница США Изабо Левито (212,16), а тройку лучших замкнула Че Йон Ким из Кореи (203,59).

Сакамото стала чемпионкой мира в третий раз подряд.