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Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года

07:32
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Эта победа стала первой для России в парном катании с 2013 года. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (225,71), бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63). Третья пара представителей России Евгения Тарасова/Владимир Морозов (212,76) заняла четвертое место.

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