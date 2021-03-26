Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Эта победа стала первой для России в парном катании с 2013 года. Тогда победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (225,71), бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63). Третья пара представителей России Евгения Тарасова/Владимир Морозов (212,76) заняла четвертое место.