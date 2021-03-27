Плющенко обратился к Трусовой после бронзы на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к фигуристке из его академии, Александре Трусовой, которая заняла третье место в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Саша Трусова, ты — боец! Единственная девочка, которая прыгнула четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в КП и 12 места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек будущее фигурного катания! Я уверен, что твоя мечта сделать 5 четверных в ПП обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой! А также горжусь, что впервые в мировой истории весь пьедестал на чемпионате мира завоевали русские девочки! Хочу поздравить Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову, а также их тренеров! Россия на сегодняшний день- самая сильная страна в женском одиночном катании в мире!» — написал в Instagram Плющенко.

Также Плющенко поблагодарил за работу тренерский штаб «Ангелов Плющенко» и болельщиков Трусовой.

Российская фигуристка Александра Трусова заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.

Победу одержала Анна Щербакова (233,17), второе место у Елизаветы Туктамышевой (220,46).