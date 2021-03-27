Пападакис считает, что Синицина и Кацалапов могут сохранить первое место на чемпионате мира
Чемпионка мира и Европы французская фигуристка Габриэла Пападакис поделилась мнением о шансах Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевать золото в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
«Тяжело делать прогноз на произвольный танец. Результаты ритм-танца меня не то, чтобы удивили, но в последние пару лет мы видели, что Хаббелл и Донохью, как и Синицина с Кацалаповым, подвержены ошибкам, когда на них оказывается давление.
Виктория и Никита могут сохранить первое место, потому что у них уже есть отрыв в два балла. Если они выступят со своим старым номером, то у них наибольшие шансы на победу», – сказала Пападакис в эфире CBC.
Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира, набрав 88,15 балла.
Произвольный танец пары представят в субботу, 27 марта.
Дополнительная информация:
https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/figureskating/live-stream-figure-skating-world-championships-2021-1.5954461
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