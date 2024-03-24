Илья Малинин установил мировой рекорд и стал чемпионом мира по фигурному катанию

Американский фигурист Малинин стал чемпионом мира по фигурному катанию

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию-2024 в мужском одиночном катании.

Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало американцу Натану Чену (224,92 балла в финале «Гран-при» — 2019).

Второе место занял японец Юма Кагияма (309,65), на третьей строчке — француз Адам Сяо Хим Фа (284,39), которые занимал 19-е место после короткой программы.

19-летний Малинин впервые в карьере стал чемпионом мира. До этого лучшим результатом фигуриста было третье место на чемпионате мира-2023.