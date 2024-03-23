Американские фигуристы Чок и Бейтс стали чемпионами мира в танцах на льду

Американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс победили на чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале. За произвольную программу пара набрала 132,12 балла, за ритм-танец — 90,08. Итоговый результат — 222,20 балла.

Второе место у канадцев Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 219,68 балла. Третьи -итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (216,52).

Бывшие российские фигуристы, ныне выступающие за Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 12-ми, набрав 188,44 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходил с 20 по 23 марта.