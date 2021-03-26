Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Хавьер Фернандес не считает, что Коляда попадет на пьедестал на чемпионате мира

14:48
Теги:

Двукратный чемпион мира испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился мнением о перспективах Михаила Коляды на медаль чемпионата мира в Стокгольме.

«У Юдзуру Ханю отличная произвольная программа. Мне кажется, он выиграет золото. Вторым однозначно станет Нейтан Чен. А вот с третьим местом мне определиться сложнее. Коляда — такой фигурист, который проводит один турнир на высоком уровне, а потом… Если посмотреть на стабильность выступлений, пусть это и ничего не значит, я выберу Шому Уно. Получается, на подиуме два японца», — сказал Фернандес в интервью CBC.

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с помаркой выполнил каскад четверной тулуп+тройной тулуп, чисто исполнив остальные элементы короткой программы. Фигурист набрал за свой прокат 93,52 балла и занимает 4 место в турнирной таблице.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

Дополнительная информация:

https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/figureskating/yuzuru-hanyu-leads-men-s-short-program-free-skate-worlds-1.5963672

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...