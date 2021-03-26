Хавьер Фернандес не считает, что Коляда попадет на пьедестал на чемпионате мира

Двукратный чемпион мира испанский фигурист Хавьер Фернандес поделился мнением о перспективах Михаила Коляды на медаль чемпионата мира в Стокгольме.

«У Юдзуру Ханю отличная произвольная программа. Мне кажется, он выиграет золото. Вторым однозначно станет Нейтан Чен. А вот с третьим местом мне определиться сложнее. Коляда — такой фигурист, который проводит один турнир на высоком уровне, а потом… Если посмотреть на стабильность выступлений, пусть это и ничего не значит, я выберу Шому Уно. Получается, на подиуме два японца», — сказал Фернандес в интервью CBC.

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с помаркой выполнил каскад четверной тулуп+тройной тулуп, чисто исполнив остальные элементы короткой программы. Фигурист набрал за свой прокат 93,52 балла и занимает 4 место в турнирной таблице.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.