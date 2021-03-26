Слуцкая назвала заслуженной победу Мишиной и Галлямова на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» впечатлениями после победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.

«Победе можно радоваться! Радоваться от всей души! Да, они не ехали в статусе таких мегапрофесионалов, как Тарасова-Морозов или Бойкова-Козловский, у которых есть опыт выступения на чемпионате Европы и мира. Молодые, активные, талантливые. Откатались здорово, без ошибок и помарок. Заслуженное первое место! Молодцы! Они провели колоссальную работу и показали потрясающий результат», — сказала Слуцкая «СЭ».

Также Слуцкая уверена, что после этой победы поклонников парного катания станет больше.

«Думаю, у каждого спортсмена есть свои поклонники. Где-то их чуть больше, где-то чуть меньше. Интерес к парному катанию меньше не становится. Сейчас у нас есть новые лидеры, новые чемпионы. Поклонников станет больше!», — добавила Слуцкая.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ они набрали в сумме 227,59 балла. Второе место заняли китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун, у которых 225,71 балла. Замкнула тройку ещё одна российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63) (Константин Колмаков)