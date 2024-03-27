Радионова — о победе Сакамото на ЧМ: «Уверенно откатала свои программы»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира в Монреале.

«Женское одиночное не смотрела, но видела результаты. Выиграла японка Каори Сакамото, для нее это уже третий титул ЧМ. Она молодец, поскольку всегда легче завоевывать титул, чем его подтверждать. Третий год подряд подтверждать свой титул непросто, но она молодец, уверенно откатала свои программы и показала хорошее катание», — сказала Радионова «СЭ».

23-летняя Сакамото третий раз подряд завоевала титул чемпионки мира. Спортсменка набрала 222,96 балла по сумме двух прокатов.

София Кузнецова