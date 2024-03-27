Энберт назвал выдающимся прокат Малинина на чемпионате мира

Российский фигурист, выступавший в парном катании, Александр Энберт в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от проката Ильи Малинина на чемпионате мира в Монреале.

«Смотрел чемпионат мира. Наверное, главная новость — это Илья Малинин и его 6 четверных. Очень выдающийся и сильный прокат. Даже сложно представить, чтобы сейчас кто-то мог составить ему конкуренцию. У нас, конечно, ребята тоже начинают прыгать аксели в 4,5 оборота. Пока не на соревнованиях, а мы видим видео в социальных сетях. Вот Влад Дикиджи скрутил и выехал. Я думаю, что у других спортсменов тоже появляется дополнительная мотивация. Мне кажется, что может быть в следующем сезоне на соревнованиях увидем от кого-то еще. Но на данный момент на официальных соревнованиях Илья Малинин делает 6 четверных. И это большое достижение», — сказал Энберт «СЭ».

19-летний Малинин впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

(София Кузнецова)