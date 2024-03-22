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22 марта, 12:30

Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляцию 22 марта

В третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию выступят женщины и танцоры
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Reuters

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 продолжится в пятницу, 22 марта, в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада.

В третий соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.

Минерва Фабьен Хазе и&nbsp;Никита Володин. Петербуржец выиграл медаль чемпионата мира за Германию. А золото забрала 40-летняя фигуристка

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию 22 марта

  • Танцы на льду — ритм танец — 18.20
  • Женщины — произвольная программа — 01.00 (23 марта)

Время начала соревнований — московское.

Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.

Малинин, грузины и все остальные. За кем следить на чемпионате мира в Монреале?

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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