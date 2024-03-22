Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляцию 22 марта

В третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию выступят женщины и танцоры

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 продолжится в пятницу, 22 марта, в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада.

В третий соревновательный день женщины представят свои произвольные программы, а танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.