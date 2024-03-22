40-летняя фигуристка Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира

Канадская пара Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.

За короткую и произвольную программу они получили в сумме 221,56 балла.

Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира, завоевав награду в 40 лет. Победа на мировом первенстве в 2024 году стала для нее первой.

Второе место заняли японцы Рика Миура и Рюити Кихара (217, 88). Бронзу завоевали Минерва Хане и Никита Володин (210, 40).