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22 марта, 15:22

40-летняя фигуристка Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира

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Деанна Стеллато-Дудек.
Фото USA Today Sports

Канадская пара Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам победили в парном катании на чемпионате мира-2024 в Монреале.

За короткую и произвольную программу они получили в сумме 221,56 балла.

Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира, завоевав награду в 40 лет. Победа на мировом первенстве в 2024 году стала для нее первой.

Второе место заняли японцы Рика Миура и Рюити Кихара (217, 88). Бронзу завоевали Минерва Хане и Никита Володин (210, 40).

Фигурное катание
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