Чемпионат мира: кто из звезд и бывших россиян выступает
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 пройдет с 20 по 24 марта в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада. Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.
Однако некоторые фигуристы, у которых есть российские корни (или родственники из России) все же будут выступать на чемпионате мира — под флагами других стран. Всего таких участников будет 24.
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports
Чемпионат мира: кто из звезд и бывших россиян выступает
- Илья Малинин (сын русских мигрантов, выступает за США).
- Никита Володин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Германию с Минервой Фабьен-Хазе).
- Мария Павлова/Алексей Святченко (бывшие российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство и ныне выступающие за Венгрию)
- Анастасия Метелкина (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Грузию в паре с Лукой Берулавой)
- Анастасия Грачева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Молдавию)
- Владимир Литвинцев (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Азербайджан)
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Диана Дэвис/Глеб Смолкин (бывший российский дуэт, сменивший спортивное гражданство и ныне выступающий за Грузию).
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Фото Reuters
- Георгий Рештенко (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Чехию)
- Никита Володин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Германию)
- Александр Власенко (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Венгрию)
- Владимир Самойлов (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Польшу)
- Дарья Данилова (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Нидерланды)
- Анастасия Голубева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Австралию)
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Александр Коровин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Филиппины)
Анастасия Губанова.Фото Reuters
- Анастасия Губанова (сменила спортивное гражданство, выступает за Грузию).
- Николай Мемола (его мама — россиянка)
- Юлия Щетинина (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Польшу)
- Евгения Лопарева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Францию)
- Мария Игнатьева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Венгрию)
- Кирилл Аксенов (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Словакию)
- Николай Майоров (его родители — россияне)
Малинин, грузины и все остальные. За кем следить на чемпионате мира в Монреале?
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