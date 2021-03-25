Призер чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась своими впечатлениями после короткой программы девушек на чемпионате мира в Стокгольме. По итогам первого дня соревнований Анна Щербакова лидирует, Елизавета Туктамышева занимает третье место. Александра Трусова не справилась с прокатом и находится на 12-ой строчке.

«Очень обидно за Сашу Трусову, она эти элементы стабильно делает. Ни у кого даже не возникает мыслей, что наши девочки могут сорвать тройные прыжки, настолько они приучили, что тройные, как одинарные, щелкают. Было очень неожиданно. Я думаю, тут все вместе — и то, что не было стартов, и желание показать и доказать. Просто не справилась с давлением, потому что я видела тренировки — она готова на 100%.

Аня Щербакова очень хороша, как обычно. Очень рада за Лизу Туктамышеву, которая подошла на максимуме своей готовности к этому старту. Это не сильно удивительно, потому что я сама каталась у Алексея Николаевича Мишина и знаю, что он умеет готовить к нужному времени и к нужному старту в лучшей форме. Но сезон сложный для всех, для Лизы, в том числе. Наконец-то попала на чемпионат мира. Главное, чтобы не перехлестнула эмоциональная составляющая, желание показать что-то и доказать кому-то.

Очень понравилась Рика Кихира, ее программа. Здорово готова несмотря на то, что ей поставили недокруты. Будет достойной конкуренткой нашим девушкам.

Надо сказать «спасибо» нашей федерации, что мы достойно проходим все этапы пандемии. Все было сделано для нашей сборной, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, выступали. Было много разных стартов, которые были проведены на высочайшем уровне, соблюдая все меры предосторожности. Это большой плюс для спортсменов, потому что больше года без соревновательной практики — это очень трудно. У нас таких больших перерывов не было, думаю, что ребятам это помогло и поможет в произвольной программе».

(Анастасия Плетнева)