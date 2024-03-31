Вице-чемпионка Европы о ЧМ без россиян: «Одни беговые шаги, базовые элементы — у нас чемпионы мира были бы четвертыми»

Вице-чемпионка Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» поделилась мнением о чемпионате мира-2024 в Монреале.

«Смотрела чемпионат мира — раньше я этого не замечала — но разница в уровне колоссальная между нашими спортсменами и иностранцами. Взять ту же Спартакиаду сильнейших, сложность программ, конкуренция — небо и земля. С пометкой на мужское одиночное и танцы, Илья Малинин, Мэдисон Чок и Эван Бейтс хороши. Но вот что касается женского одиночного и особенно парного катания, уровень упал в разы.

На ЧМ мы увидели какие-то базовые элементы, два тройных выброса, сольный тройной прыжок и комбинацию тройного с акселем полтора оборота и два с половиной. У нас даже юниоры исполняют программы сложнее. И когда ты видишь, что чемпионы мира делают такой контент... Само катание, компоненты им ставят девятки — это странно. Одни беговые шаги в программе. У нас сложные переходы, программы у топовых пар на грани танцев и пар. Но при этом они и прыгают, и делают парные элементы на уровне. Есть пары с четверными элементами. А тут у второго места двойной сальхов. На наших соревнованиях чемпионы мира были бы четвертыми, если даже не ниже», — сказала Базарова.

Чемпионат мира-2024 по фигурному катанию проходил в Монреале (Канада) с 18 по 24 марта. У мужчин золото завоевал американец Илья Малинин, у женщин — японка Каори Сакамото. В парном катании первыми стали канадцы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, а в танцах на льду — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.