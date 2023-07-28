Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

Удивительная инициатива главы МОК Томаса Баха.

32-летняя Ольга Харлан — олимпийская чемпионка, многократная призерка и одна из самых титулованных саблисток в мире. Но никогда она не могла рассчитывать на такой резонанс, как сейчас — даже выиграв все олимпийские медали разом. После боя с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане из соревнований выбыли обе. Но вокруг украинки раскрутилась громкая история, которая вместо двухмесячной дисквалификации окончилась автоматической квалификацией на Олимпиаду.

Украина не согласилась с наказанием

Напомним, Харлан отказалась пожать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Как утверждает украинская сторона, Ольга выставила клинок, чтобы соперница по нему стукнула. Российская сторона считает, что действия были Харлан агрессивны и неспортивны. История не закрыта до сих пор — сначала судья не стал наказывать Ольгу, потом ей показал виртуальную черную карточку директорат соревнований. В данном случае все по закону — рукопожатие зафиксировано в статье 122 правил фехтования.

Но украинская сторона нашла основания для оспаривания дисквалификации. Во-первых, первоначально рефери не нашел нарушения, а задним числом наказывать нельзя. Это не совсем так — директорат согласно, своим полномочиям, имеет право вмешаться в принятие решений почти в любом случае, это прописано в правилах. Сама Харлан уверяет, что не дисквалифицировать ее пообещал президент FIE Манолис Кациадакис. «Мы готовы соревноваться с российскими спортсменами, но не пожимать им руку», — сказала олимпийская чемпионка. Но справедливости ради, положений о честном слове в правилах также нет.

А вот ссылка тренера украинской сборной Натальи Конрад на ковид-протокол и то, что его в мировом фехтовании не отменяли, юридически релевантна. Короче, у украинской федерации, которую возглавляет заслуженный юрист этой страны, целая папочка из претензий. И по процедуре их должна была бы рассматривать дисциплинарная комиссия. Отдельный вопрос — почему нельзя было четко урегулировать эту ситуацию до начала стартов, так как мнение украинцев, россиян и правил по поводу рукопожатий было известно заранее.

Анна Смирнова ждет рукопожатия от соперницы. Фото AFP

Поддержка из-за рубежа

Параллельно развивается медиаистория вокруг Харлан. Она, разумеется, получила много хейта из России и огромную поддержку из своей страны. Но что важно, ее поддержали некоторые коллеги и даже международные организации. Например, Немецкий союз фехтовальщиков считает, что Харлан «ясно дала понять, что готова завершить поединок приветствием касанием сабель» и в Германии ожидали «большей чуткости от федерации», как того просил МОК в случае встреч россиян и украинцев.

Экс-президент Международной лыжной федерации и член ее президиума норвежец Эрик Ресте также высказался в поддержку украинки и заявил, что количество скандальных ситуаций на спортивных мероприятиях будет только возрастать. Значит, по его мнению, не нужно пускать русских на соревнования — это возможно только после завершения СВО, считает он. Но главная новость пришла от министра спорта Украины Вадима Гутцайта и МОК.

Ольга Харлан. Фото Getty Images

Беспрецедентное решение Баха

Украинский чиновник выложил в Сеть письмо за подписью Томаса Баха, которое гласило, что Харлан гарантирована квалификация на Олимпиаду (куда она скорее всего пробилась бы и так).

— Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры-2024, если вы не сможете пройти квалификацию в течение оставшегося периода. Мы делаем это уникальное исключение также потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации, — пишет Бах.

Таким образом, МОК шлет сигнал спортивным федерациям — не надо буквально подходить к требованиям о спортивном поведении, когда речь о россиянах и украинцах. Логика здесь есть — но, наверное, озвучить это стоило пару месяцев назад. Ну и отдельный вопрос — все ли не пожимающие руки спортсмены будут теперь допускаться до Олимпиады? И одинаковы ли в данном случае правила по отношению к украинцам и россиянам?

А уже вечером в пятницу стало известно, что отменила дисквалификацию и сама Международная федерация фехтования. Пока об этом сообщают итальянские источники с места событий. Но интересно — какое юридическое обоснование предоставят публично на этот раз. Так или иначе, уже в воскресенье Харлан сможет участвовать в командном турнире саблисток.