«Заставлять русских выступать под нейтральным флагом — преступление против всего человечества». Громкое интервью чемпиона Олимпиады из Италии

Принципиальное мнение олимпийского чемпиона по фехтованию Паоло Миланоли.

Итальянец Паоло Миланоли в видеоприветствии на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» сделал достаточно мощное заявление. Олимпийский чемпион по фехтованию назвал позором отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов вернуть наших спортсменов к международным стартам. Но только тех, кто придерживается конкретных политических взглядов и готов сделать соответствующее заявление. В интервью с «СЭ» чемпион из Италии прокомментировал заявление главы МОК, а также высказался на тему спортивного гражданства и российского спорта в целом.

Исключение спортсменов — нелепо

— Вы назвали отстранение россиян от соревнований неприемлемым. Почему вы так думаете?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала понять контекст. К сожалению, здесь идет речь не только о спорте. Мы говорим о смысле жизни. О немногих, которые хотят одержать верх над многими. Я, конечно, не сторонник теории заговора, но должен сказать, что демократия и свобода мысли в нашей части мира находятся в серьезном кризисе. Немногие это осознают.

Свободные мысли формируются с помощью свободной информации. С другой стороны, во всем — от чрезвычайной ситуации с Covid-19 до ситуации на Украине — информация на Западе, похоже, диктуется одним голосом. И, судя по всему, следует четкому плану — разделения, а не объединения. Поэтому решение об исключении паралимпийских и олимпийских спортсменов представляется серьезным, бесполезным, аморальным и даже нелепым. Одним словом — это неприемлемо.

— Считаете ли вы, что российские спортсмены должны выступать под своим или нейтральным флагом?

— Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны. В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества.

— Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могут быть допущены к соревнованиям, если они выступят против событий на Украине. Что вы скажете по этому поводу?

— Мистеру Баху было очень трудно принять этичное, честное и спортивное решение — и в то же время сохранить свое кресло. Из-за этого возникают полупозиции, которые абсолютно бессмысленны. Например, эти нейтральные флаги, хотя нет флагов без родины. И идея допуска спортсменов по политическим взглядам. Хотя они не имеют права принимать решения по военным действиям.

Спортивные учреждения давно не представляют нас, спортсменов. Их руководители должны вернуться домой. В такой деликатный момент требовалась четкая позиция. Президент МОК должен был сказать: спорт не делает различий между хорошими и плохими. И всегда будет выступать против тех, кто пытается противопоставить одного другому. Мы — это братство!

— Как вы думаете, кто-то из спортсменов согласится на условия Баха?

— Я думаю, что атлет, который всю свою жизнь работал ради того, чтобы иметь возможность бороться за олимпийскую медаль, в конце концов согласится выступать без флага. Профессиональный аспект в такой ситуации будет сохранен. Но никто никогда не сможет вернуть те эмоции, которые испытывают спортсмены, стоя завернутым в свой флаг, под звуки гимна. Невозможность этого для отдельных атлетов — это действительно позор.

Спортсмены — не мученики

— Что бы вы сделали, если бы оказались в подобной ситуации?

— Я думаю, что сделал бы все, чтобы принять участие в соревнованиях и побеждать, с флагом или без него. Если бы я отказался, то было бы все равно что отдать победу тем, кто разрушает ценности спорта. Тем единственным людям, которых следует удалить из нашего сообщества.

— Есть ли у спортсменов, которые меняют спортивное гражданство, свой собственный выбор, чтобы делать это? Или это предательство? Или каждый должен понимать и уважать выбор?

— Слишком легко судить из-за стола какого-нибудь политика или журналиста. Здесь мы говорим о работе всей жизни, которую посвятили одной цели. Возможно, шанс ее достичь никогда не повторится. Отказ от Олимпиады ради принципа, хотя и очень важного, требует силы, которой обладают очень немногие. Мы спортсмены — это правда. Но не мученики...

— Вы следили за Олимпийскими играми в Пекине? Кто или что вам запомнилось больше всего?

— Когда я думаю об Олимпиаде 2022 года, у меня возникают очень негативные воспоминания, связанные с искренней грустью по всем спортсменам, исключенным из соревнований без предварительного уведомления или из-за организационных искажений по причине коронавируса. Один из самых печальных моментов, которые пережил спорт. Большая досада по отношению к тем, кто должен был защищать нас. Среди приятных воспоминаний — это неожиданное золото Италии в керлинге среди смешанных пар, которое завоевали Стефания Константини и Амос Мозанер. Первое для нас в истории этой дисциплины.

Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Россия — всегда на первых позициях

— Как вам выступление российских фехтовальщиков? София Позднякова и Софья Великая?

— Когда я вспоминаю о России, то думаю о сильнейших фехтовальщиках, которых видела история. Я думаю о таких звездах, как Колобков и Поздняков. Но также стоит упомянуть о великой школе фехтования. Она уже выпустила и будет продолжать создавать великих чемпионов и выдающихся мастеров, которые сегодня преподают по всему миру. Позднякова и Великая — две выдающиеся спортсменки, которые, как мне кажется, способны побить еще много рекордов. Я большой фанат такого мастерства!

— Софья Великая говорила, что хочет принять участие в следующих Олимпийских играх, чтобы выиграть свое собственное золото — в личном турнире. Что вы думаете по этому поводу?

— Я не могу сказать, что карьера Софьи несовершенна или что ей не повезло, только потому, что на ее шее не хватает индивидуальной золотой медали Игр. Но я понимаю, что после всех этих серебряных наград она чувствует себя вправе и обязанной попытаться победить в личном первенстве.

Она отлично старается. Я стану первым, кто обрадуется, если она добьется успеха. Но я считаю, что ничто не отняло бы у нее величия, если бы она не достигла этой очень трудной цели. Медаль может зависеть от обстоятельств, а в некоторых случаях — и от удачи. Но такая карьера, как у Софьи, достигается только благодаря экстраординарному таланту и железной дисциплине.

— Следите ли вы за какими-либо другими российскими видами спорта или спортсменами?

— Я видел очень многих российских спортсменов и восхищался ими — от теннисистов Марии Шараповой и Даниила Медведева до гонщика Виталия Петрова. С некоторыми я даже знаком, как с Еленой Исинбаевой, которая некоторое время тренировалась в Италии. Там, где есть медали, всегда есть кто-то русский. Говорим ли мы о лыжных гонках, хоккее, гимнастике, конькобежном спорте или любой другой дисциплине. Всегда одна из самых укомплектованных национальных сборных. И, что неудивительно, всегда на первых позициях в таблице медалей. Надеюсь, что наши голоса скоро объединятся, чтобы крикнуть политикам: руки прочь от спорта!