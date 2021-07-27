Иногда победа на Олимпиаде не главный критерий успеха.

В фехтовальном финале Софии Поздняковой и Софьи Великой многие нашли общие черты с финалом пятилетней давности, когда Великая уступила другой молодой дебютантке Игр из России — Яне Егорян. Великая и правда будто сталкивается с неким проклятием, которое не позволяет ей стать олимпийской чемпионкой в личном турнире. Четыре неудачных попытки и три финала с «серебром» подряд — справедливый ли это итог для 14-кратной чемпионки Европы? И как поражения Софьи меняют спорт? На самом деле не все так очевидно, как кажется на первый взгляд.

Вещий сон Поздняковой — это самоисполняющееся пророчество

Когда Позднякова после завершения финала рассказала журналистам о своем вещем сне — я ничуть не удивился. Если кто пропустил, то Софья (дочь Станислава Позднякова — четырехкратного олимпийского чемпиона и президента ОКР) призналась, как за пару дней до важнейшего дня в ее жизни ей неожиданно приснилась Великая. Во сне она заходит к ней в комнату и в слезах рассказывает, что взяла на Олимпиаде серебро. Снова. Можно сколько угодно говорить о мистике, проклятии, дне сурка и прочей ненаучной чепухе. Хотя наверняка на всякий случай теперь уже трехкратная вице-чемпионка Олимпийских Игр к духовнику сборной Андрею Алексееву ходила, зря что ли его привезли в Токио несмотря на ограниченную коронавирусом заявку. И все виды порчи, сглаза и колдовства в свой адрес снимала. Когда два раза подряд упускаешь столь очевидную олимпийскую победу в пору и правда поверить в любые сказки.

Но в случае с Поздняковой и Великой сработала вполне себе научная теория предсказаний. Самоисполняющееся пророчество — вполне доказанная на практике социальных наук теорема и здесь мы видим яркий ее пример. Вокруг возможного финала Великой с Поздняковой и повторения сюжета Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда Софья проиграла бой за титул Егорян было так много, что шансы на его воплощение в жизнь росли ежечасно. Об этом писали журналисты, говорили тренеры, соперники, комментаторы... И в конце концов думали сами Позднякова и Великая. А когда ты постоянно о чем-то думаешь, пусть это будет самая неприятная навязчивая мысль — она непременно с тобой случится.

Получился своеобразный эффект Пигмалиона, когда ожидания кем-то реализации надуманного пророчества во многом определяют характер его действий... Что в свою очередь и провоцирует самоосуществление этого пророчества. Вы наверняка заметили, как Великая в финале будто остановилась после перерыва. Она выпала из хода поединка и позволила Поздняковой критически уйти вперед. Софья не могла уйти от мыслей, что ситуация до страха похожа на финал в Бразилии и боялась повторить прежние ошибки и снова проиграть молодой конкурентке. Этот страх помешал ей показать свои лучшие качества, ведь до этого Великая побеждала своих соперниц именно бесстрашием. Пока они тушевались, глядя на фамилию чемпионки, наша саблистка без особых проблем оставляла одну претендентку на титул за другой не у дел.

Позднякова уже обыгрывала Великую в финале чемпионата мира

Позднякова точно не была сильнейшей из соперниц, с которыми пришлось встретиться по ходу сабельного турнира в Токио Великой. Между прочим, она вынесла легендарную Мариэль Загунис — пятикратную чемпионку мира, двукратную олимпийскую чемпионку. Ирене Векки — чемпионка мира и Европы. Анна Мартон — многократный призер ЧЕ и ЧМ. Каждая из них гораздо опытнее юной Софьи и котировался заметно выше. Но ни одна из других девушек не смогла бросить Великой достойный вызов. Позднякова — смогла. И кстати уже не первый раз! Ведь начинался путь в большом спорте для нее с чемпионата мира в китайском Уси три года назад. Тогда о ней еще мало кто знал кроме специалистов, а Великая в статусе семикратной чемпионки мира готовилась к реваншу после трагедии Рио. Тогда она воспринимала в качестве достойной себе разве что Егорян, она только она и вызывала у Софьи соответственные эмоции. От боя с Поздняковой Великая не ожидала сюрпризов, но дерзость и напор молодой спортсменки повергли ее в шок. Итог — заслуженная победа. Такая же заслуженная, как и победа на Олимпиаде.

Но вот только не могу согласиться с Егорян, которая в своей колонке для «СЭ» заявила, что так как выиграла Позднякова — значит она сильнее. Также как сильнее была Яна пять лет назад в Бразилии. Ведь Егорян сама приводит в пример противотечение — недавнее поражение Инны Дериглазовой от американки Ли Кифер. «В женской рапире Инна для меня по-прежнему номер один в мире, все соперницы ее боятся. Поражение в Токио, где в финале она уступила американке — не показатель», — утверждает Яна. Почему же тогда поражение Великой для нее показатель? Почему Софья не может быть номером один несмотря на очередное поражение на Олимпиаде? Ведь если вести суммарный зачет выступлений на разных турнирах, то Великая даст фору Егорян с Поздняковой вместе взятыми. Более правильным подходом выглядит тот, когда карьеру спортсмена оценивают не по одному конкретному старту, а по всей его спортивной жизни.

Победа не всегда означает, что один соперник сильнее другого

Только здесь мы сталкиваемся с другим неприятным парадоксом — олимпийским. Олимпиаду справедливо называют венцом спортивной карьеры, а медаль на Играх — высшим достижением из возможных. Но согласитесь, что иногда роль олимпийского «золота» мы все-таки переоцениваем и доводим ее до абсурда. Хрестоматийный пример, который вспоминают почти всегда — легендарная победа австралийского шорт-трекиста Стивена Бредбери. История о том, как он выиграл в Солт-Лейк-Сити стала частью массс-культуры, а в австралийском английском даже появился фразеологизм «делать как Бредбери». То есть достигать успеха, не прилагая к тому никаких усилий.

Отобравшись на Игры чудом на каждой стадии дальнейшему прохождению Стивена, помогали невероятные стечения обстоятельств. Дисквалификация соперника, изменение регламента, травмы, столкновения конкурентов друг с другом. В конце концов он дошел до финала, где плелся последним. Четверка лидеров устроила замес друг с другом и в результате повалилась на лед в полном составе. Стивен пересек финишную черту в гордом одиночестве и завоевал для Австралии первую медаль зимней Олимпиады. Но стал ли он от этого действительно великим чемпионом? Стал ли менее значимой фигурой для шорт-трека Виктор Ан, который упал в том финале и уступил Бредбери? 12-кратный чемпион мира Сиахунь Ли так и не стал в своей жизни чемпионом, а Стивен стал. И чья же карьера успешнее?

В бассейне Токио «золото» взял 18-летний парень из Туниса Ахмед Хафнауи, который до этого ни разу не становился призером крупного международного старта. Неужели он более великий спортсмен, чем наша Юлия Ефимова, которой Олимпиада никак не дается? Или же Дмитрий Баландин из Казахстана, который ни до, ни после своего триумфа в Рио не становился хоть сколько-нибудь заметным на мировом уровне. К Олимпиаде слишком долго готовятся и очень многого от него ждут. И чем серьезнее у тебя статус, тем выше ожидания, притязания, а значит и риски. Слишком многое стоит на кону, приходит неуверенность, страх... А где страх, там и поражение. В то же время темные лошадки, на которых никто не ставил никакой ответственностью не обременены и давление они не ощущают. Наоборот — на Олимпиаде них возникает невероятная мотивация пусть не выиграть самому, да хотя бы расстроить планы главного претендента на награду.

Поражения Великой нужны для того, чтобы она подольше оставалась в спорте

Не хочется повторяться и сравнивать Великую с Евгенией Медведевой. Хотя сценарии пьес действительно похожи — молодость бьет опыт, дерзость — холодный расчет. Но истории между разборками Пхенчхана-2018 и Рио-2016 с Токио-2021 кардинально отличаются. Взять хотя бы масштаб трагедии Великой. Медведева шла к своему золоту два с половиной года, в 2015 она впервые вышла на взрослый уровень, в феврале 2018 уже стояла на олимпийском пьедестале. Великая полноценные 20 лет. Впервые на кубок мира по фехтованию ее вызвали в 2002 году. Позднякова тогда, кстати, едва заканчивала ясли. Для Евгении Игры в Корее были такими же дебютными, как для Алины. В то время как Великая в Бразилии была на своей третьей, а в Японии уже на четвертой Олимпиаде. Вы справедливо скажете, что в фигурном катании совсем другие сроки карьеры. Соглашусь. Но в чем же тогда драма?

Великая планировала уходить еще после Лондона. Но Софья до сих пор видит для себя смысл вставать в шесть утра каждый день и бежать на тренировку, потому что ей очень хочется выиграть. Наверное, это и есть главное качество спортсмена, которое и отделяет хорошего, удачного от по-настоящему великого. Велик не тот, что выиграл, а тот, кто нашел в себе силы не сдаться после поражения и пробовать снова и снова, до тех пор, пока не получится. Софья уже анонсировала поездку в Париж, но если для того, чтобы удержать ее на фехтовальной дорожке нужно олимпийское поражение, то во Франции я буду болеть за ее соперниц. А Великая, глядя на Оксану Чусовитину и Нино Салуквадзе будет выступать хоть до Игр в Брисбене. Если и искать в мире смысл и справедливость, то поражения Софьи для того и нужны, чтобы она подольше оставалась с нами и влюбляла все больше людей в фехтование.