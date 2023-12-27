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Дед фехтовальщика Биды: «Он очень патриотично настроенный человек»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дед российского фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, отреагировал на объявление в розыск своего внука.

«Сергей — очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию. Это произошло три года назад. Причем с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением.

В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил все через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Всё это было официально передано», — приводит слова Гришина RT.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Источник: RT
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