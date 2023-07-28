В Международной федерации фехтования объяснили снятие дисквалификации с Харлан

Временный глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис рассказал о причинах отмены дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — цитирует Кациадакиса РИА «Новости» со ссылкой на сайт FIE.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что решение о дисквалификации Харлан отменено.