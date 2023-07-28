Якименко: «Допуск Харлан — очень хитрое решение со стороны МОК»

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал то, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард еще никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, черная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — приводит слова Якименко RT.

Также украинская саблистка получит дополнительную квоту для участия в Олимпийских игр-2024, если не сможет пробиться через квалификацию.

27 июля Харлан отказалась жать руку российской саблистке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.