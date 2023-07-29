FIE изменит регламент после инцидента с украинкой Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) изменит регламент проведения поединков после инцидента между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира-2023, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии, что позволит украинцам не приближаться к русским, даже если те соревнуются в нейтральном статусе.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что решение о дисквалификации Харлан отменено.