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В Кремле раскритиковали решение о недопуске фехтовальщиков к международным соревнованиям

Виктория Кравченко
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно оценивает решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения, мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями. И все-таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», — цитирует Пескова РИА Новости Спорт.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать до международных соревнований российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230511/peskov-1871029797.html
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