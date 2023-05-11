FIE не допустила на соревнования фехтовальщиц Позднякову, Егорян и Великую

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, — знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, [Елены] Никитиной, [Камиля] Ибрагимова, [Вениамина] Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», — цитирует Мамедова ТАСС.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.