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Матыцин считает недопуск российских фехтовальщиц продолжением политизации спорта

Мария Гусева
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о решении Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.

«С сожалением отмечаем, что решение Международной федерации фехтования — это продолжение линии политизации спорта. Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внесшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики — интерес к таким турнирам. Несмотря на все неправомерные решения, наши чемпионы остаются примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем поддерживать всех наших спортсменов», — сказал Матыцин.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Олег Матыцин
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