«Как они могут дать нейтральный статус? Никак». В Федерации фехтования России прокомментировали подачу иска в суд Швейцарии

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал решение обратиться в гражданский суд Швейцарии по вопросу отстранения российских спортсменов.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отстранила россиян от международных соревнований.

«Ни в каком статусе российских фехтовальщиков не будут допускать до международных соревнований, — цитирует Мамедова «Чемпионат». - Если бы нас отстранил только МОК, то могли бы выступать под флагом FIE, как делают спортсмены из Кувейта, Индии. Но так как нас отстранила именно FIE, как они могут дать нейтральный статус? Никак. Мы подавали иск в CAS, но FIE с нами не пошла. Поэтому подали в гражданский суд Швейцарии. Это произошло буквально пару дней назад, иск зарегистрирован. Проблема комплексная: гражданский иск обяжет FIE идти с нами в CAS? Или будет достаточно решения суда, чтобы FIE вернула возможность выступать российским спортсменам? Вопрос, какое будет решение, мы пока не знаем».