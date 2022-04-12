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Федерация фехтования России подаст иск на отстранение российских спортсменов в суд Швейцарии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что организация подаст иск в гражданский суд Швейцарии в связи с отстранением российских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

«Мы подавали иск в CAS (Международный спортивный арбитражный суд), но FIE с нами не пошла, поэтому принято решение подать свою претензию на отстранение от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации в гражданский суд Швейцарии.
Там у нас будут следующие представители — Софья Великая, Артур Ахматхузин, Дмитрий Жеребченко и непосредственно ФФР. Пока идут суды, у нас нет возможности выступать в нейтральном статусе, это не предусмотрено уставом FIE», — приводит ТАСС слова Мамедова.

2 марта FIE временно отстранила российских фехтовальщиков от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/14351689
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