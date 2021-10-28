Российский бизнесмен Алишер Усманов стал единственным кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщает пресс-служба организации.

Выборный конгресс федерации пройдет 27 ноября в Лозанне.

68-летний бизнесмен возглавляет FIE с 2008 года, и был переизбран на должность президента в 2012 и 2016 годах.