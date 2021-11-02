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Скончался пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин

18:20

Бывший член сборной СССР по фехтованию Виктор Путятин умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Путятин входил в состав сборной СССР с 1964 по 1972 год. За это время он дважды становился серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах, а также пятикратным чемпионом мира. В 1980 году стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования, где проработал четыре года.

Дополнительная информация:

https://www.rusfencing.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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