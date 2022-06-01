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Поздняков о лишении полномочий президента ЕКФ: «В духе культуры отмены коллективного Запада»

Поздняков высказался о лишении полномочий президента Европейской конфедерации фехтования
Читать «СЭ» в
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение внеочередного конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить его полномочий президента организации.

«Вполне ожидаемое решение в духе «культуры отмены», которая сейчас происходит в коллективном Западе. Это ожидаемое решение. Но это решение не большой фехтовальной семьи, а решение отдельных его функционеров. Это решение отдельных людей, наша фехтовальная семья достаточно крепкая. Я уверен, что все встанет на свои рельсы, когда закончится истерика. Россия — одна из самых успешных стран на фехтовальной карте в современной истории. Уверен, что наши спортсмены триумфально вернутся», — сказал Поздняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Во вторник, 31 мая, ЕКФ досрочно лишил Позднякова полномочий президента организации. Он возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году Поздняков был единогласно переизбран на новый срок.

Станислав Поздняков
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