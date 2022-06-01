Поздняков о лишении должности в ЕКФ: «Истерическое решение, не путать с историческим»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Международном форуме юных олимпийцев прокомментировал решение внеочередного конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить его полномочий президента организации.

«Истерическое решение, не путать с историческим», — приводит слова Позднякова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Международный форум юных олимпийцев проходит 1 и 2 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Во вторник, 31 мая, ЕКФ досрочно лишил Позднякова полномочий президента организации. Он возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году Поздняков был единогласно переизбран на новый срок.