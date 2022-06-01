Поздняков о лишении должности в ЕКФ: «Истерическое решение, не путать с историческим»
Поздняков прокомментировал решение конгресса ЕКФ лишить его полномочий президента организации
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Международном форуме юных олимпийцев прокомментировал решение внеочередного конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) лишить его полномочий президента организации.
«Истерическое решение, не путать с историческим», — приводит слова Позднякова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
Международный форум юных олимпийцев проходит 1 и 2 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Во вторник, 31 мая, ЕКФ досрочно лишил Позднякова полномочий президента организации. Он возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году Поздняков был единогласно переизбран на новый срок.
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