Великая прокомментировала решение конгресса ЕКФ лишить Позднякова полномочий президента организации

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая прокомментировала снятие Станислава Позднякова с должности президента Европейской конфедерации фехтования.

«Очень жаль, что еще один представитель нашей страны на международной арене был отстранен в связи с последними событиями. Я считаю, что это неэтично, учитывая, что его недавно переизбрали. Это неспортивное поведение. Наверное, руководителям больше известны детали, но, конечно, жалко, когда мы лишаемся возможности представлять страну в международных организациях», — приводит слова Великой ТАСС.

Поздняков возглавлял ЕКФ с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок.

С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.