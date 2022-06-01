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Великая прокомментировала решение конгресса ЕКФ лишить Позднякова полномочий президента организации

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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая прокомментировала снятие Станислава Позднякова с должности президента Европейской конфедерации фехтования.

«Очень жаль, что еще один представитель нашей страны на международной арене был отстранен в связи с последними событиями. Я считаю, что это неэтично, учитывая, что его недавно переизбрали. Это неспортивное поведение. Наверное, руководителям больше известны детали, но, конечно, жалко, когда мы лишаемся возможности представлять страну в международных организациях», — приводит слова Великой ТАСС.

Поздняков возглавлял ЕКФ с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок.

С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14794587
Софья Великая
Станислав Поздняков
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