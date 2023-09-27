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Поздняков — об отъезде бывшего зятя в США: «В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Максим Максимов
Главный редактор
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Президент ОКР Станислав Поздняков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью «СЭ» дал оценку отъезду в США в 2022 году бывшего зятя функционера Константина Лоханова.

— Так получилось, что вы были вынуждены прокомментировать отъезд бывшего зятя. Чисто по-человечески, что вы почувствовали, когда поняли, что ситуация складывается таким образом?

— То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

— Вы с ним это обсуждали?

— Нет. Для меня было более важно, чтобы Соня не сделала ошибок. И поэтому, когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка. Она воспитывалась в таком окружении... Я сейчас не про себя и супругу, а в принципе про людей, которые сформировали ее мировоззрение — нужно быть полезным там, где ты родился. Это первое. И второй важный момент: в сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт — мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее.

Президент ОКР Станислав Поздняков. «Российский спорт не будет себя ломать в угоду политическим заказам Запада». Острое и откровенное интервью Станислава Позднякова

— У вас как у папы не было опасений, что София уедет не столько в другую страну, сколько за мужем, за своим любимым человеком?

— Я понимаю, что могут быть взаимоотношения, но мои внутренние ощущения и принципы складываются из двух вещей. Для меня всегда самым главным было понятие Родины. И сейчас оно приобретает гораздо более глубокий смысл. Раньше спортсмены приезжали и уезжали — это был их выбор, в конце концов, рыба ищет, где глубже. Но в текущих обстоятельствах я могу воспринять такого рода поступок как граничащий с предательством.

— Тем не менее как у отца было чувство страха, что Соня может ошибиться?

— Нет.

— Вы прокомментировали поступок Константина Лоханова очень яркой фразой, которая широко разошлась. Расскажите, как родился образ «испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов»?

— Сразу скажу, что на желтых самокатах не катался и плохо представляю, что такое малиновое фраппе. Это мой собирательный образ определенного среза нынешнего поколения, так представляю себе людей, штурмовавших Верхний Ларс. Полагаю, что ничего обидного для них не сказал.

София Лоханова (Позднякова)
Станислав Поздняков
ОКР
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