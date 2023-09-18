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Украинская саблистка Харлан прокомментировала скандал с отказом от рукопожатия с россиянкой на чемпионате мира

Украинка Харлан объяснила решение не пожимать руку россиянке Смирновой на чемпионате мира
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ольга Харлан.
Фото Global Look Press

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о скандальном поединке с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Милане.

«Меня сильно возненавидели за то, что я сделала. Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, никакой политики в спорте, все в таком духе. Для них было действительно важно сделать фотографии и видео этого момента, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе.

Я сказала ей, что не буду пожимать руку: ничего плохого не было сказано, все было очень профессионально и прямолинейно. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, подготовилась, но не смогла подготовиться к ее реакции и ко всему, что последовало дальше.

Я видела рефери моего боя, и он был белый, как простыня, чуть не плакал. Этой черной карточкой они уничтожили всех: арбитра, меня, мою федерацию, мою страну, все.

Я думала, что это все, так закончится моя карьера. Приняла это и верила, что все кончено. Прямо там я почувствовала себя в худшем состоянии в своей жизни», – сказала Харлан в интервью The Guardian.

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована – по правилам FIE поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили к командному турниру саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Фехтование
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