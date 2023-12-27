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Экс-президент ФФР сообщил, что уголовное дело против шпажистов связали с побегом в США

Виктория Кравченко
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Бывший президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что объявление в розыск российских шпажистов Сергея и Виолетты Биды является свидетельством их незаконного побега в США.

«То, что их объявили в розыск, — это прямое свидетельство их побега из России, как военнослужащих в Соединенные Штаты Америки. Как я могу это поддерживать? Это меня разочаровывает», — цитирует Михайлова РИА «Новости».

МВД России объявило спортсменов в розыск 26 декабря.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231227/shpazhisty-1918438294.html
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