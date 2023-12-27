Экс-президент ФФР сообщил, что уголовное дело против шпажистов связали с побегом в США

Бывший президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов сообщил, что объявление в розыск российских шпажистов Сергея и Виолетты Биды является свидетельством их незаконного побега в США.

«То, что их объявили в розыск, — это прямое свидетельство их побега из России, как военнослужащих в Соединенные Штаты Америки. Как я могу это поддерживать? Это меня разочаровывает», — цитирует Михайлова РИА «Новости».