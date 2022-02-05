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Сегодня, 19:46

Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

Иван Шитик
Корреспондент

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников умер в возрасте 83 лет.

«Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников», — сообщает комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В составе сборной СССР по фехтованию на сабле Мельников завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио в командных соревнованиях. Он также был двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях (1965, 1967), пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка Европы.

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