Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников умер в возрасте 83 лет.

«Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников», — сообщает комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В составе сборной СССР по фехтованию на сабле Мельников завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио в командных соревнованиях. Он также был двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях (1965, 1967), пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка Европы.