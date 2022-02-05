Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников
Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников умер в возрасте 83 лет.
«Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников», — сообщает комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
В составе сборной СССР по фехтованию на сабле Мельников завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио в командных соревнованиях. Он также был двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях (1965, 1967), пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка Европы.
Новости
16 дек 2021 10:48
1
15 дек 2021 13:47
1
27 ноя 2021 17:58
1
21 ноя 2021 22:18
2