Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:42

Президент ФФР Мамедов сможет представить российских фехтовальщиков в суде в Швейцарии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сможет вылететь на суд по делу об отстранении российских спортсменов в Лозанну.

«Я смогу присутствовать на суде в Лозанне, — цитирует Мамедова ТАСС. — FIE после переговоров все-таки выслала мне приглашение для получения визы в Швейцарию».

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

ФФР подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии, заседание по делу назначено на 1 июня. Однако 22 апреля стало известно, что FIE отказала Мамедову в приглашении для получения визы без объяснения причин.

Источник: https://tass.ru/sport/14563105
Ильгар Мамедов
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ушел из жизни экс-президент Федерации фехтования России Юрий Бычков
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости