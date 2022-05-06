Президент ФФР Мамедов сможет представить российских фехтовальщиков в суде в Швейцарии

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сможет вылететь на суд по делу об отстранении российских спортсменов в Лозанну.

«Я смогу присутствовать на суде в Лозанне, — цитирует Мамедова ТАСС. — FIE после переговоров все-таки выслала мне приглашение для получения визы в Швейцарию».

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

ФФР подала иск на это решение в гражданский суд Швейцарии, заседание по делу назначено на 1 июня. Однако 22 апреля стало известно, что FIE отказала Мамедову в приглашении для получения визы без объяснения причин.