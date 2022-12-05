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Сегодня, 13:54

Олимпийская чемпионка по фехтованию Позднякова выступит на Кубке России

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова заявила, что примет участие в Кубке России.

«У нас завершился отличный турнир «Московская сабля», все прошло здорово! Для меня важны любые соревнования, на которых я выступаю, потому что в итоге все складывается в одну копилку. Здорово, что на «Московской сабле» удалось взять золото в команде. Через месяц я выступлю на Кубке России», — цитирует 25-летнюю саблистку ТАСС.

Кубок России по фехтованию пройдет в Смоленске с 19 по 26 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16502871
София Лоханова (Позднякова)
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