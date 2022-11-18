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Сегодня, 15:11

Матыцин вручил орден Дружбы президенту Федерации фехтования России Мамедову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин вручил орден Дружбы главе Федерации фехтования России (ФФР) Ильгару Мамедову, сообщает ТАСС.

Мамедов был награжден указом президента РФ Владимира Путина за значительный вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность. Также ордена Дружбы был удостоен тренер сборной России по вольной борьбе Шамиль Омаров.

Матыцин вручил орден Почета тренеру сборной России по паралимпийским видам спорта Владимиру Алыпову.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/16367327
Ильгар Мамедов
Олег Матыцин
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