Матыцин вручил орден Дружбы президенту Федерации фехтования России Мамедову

Министр спорта России Олег Матыцин вручил орден Дружбы главе Федерации фехтования России (ФФР) Ильгару Мамедову, сообщает ТАСС.

Мамедов был награжден указом президента РФ Владимира Путина за значительный вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность. Также ордена Дружбы был удостоен тренер сборной России по вольной борьбе Шамиль Омаров.

Матыцин вручил орден Почета тренеру сборной России по паралимпийским видам спорта Владимиру Алыпову.

2 марта Международная федерация фехтования (FIE) временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.