Мамедов — о требованиях исключить россиян из фехтования: «Письмо писали анонимы и те, кто давно завершил. Абсурд за абсурдом»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал письмо 318 спортсменов против допуска россиян на международные старты под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

«Это анонимы писали? Абсурд за абсурдом. Как можно собирать анонимки и отправлять президенту Международной федерации фехтования. Добавьте туда еще 500 анонимов. Глупость за глупостью, неужели нет никаких умных людей, которые скажут, что нельзя анонимки делать? Если это официальное письмо. Там среди подписантов был Сергей Голубицкий. Его фамилия звучала, а он фехтовал тогда, когда я еще фехтовал. Он закончил в 2001-м, через полгода после меня. Человек 22,5 года не занимается фехтованием и подписывает это письмо. Живет в США, а подписывает за Украину. Глупость за глупостью. Я-то ведь знаю этих людей, кто подписывал эти письма. А много тем временем реальных действующих спортсменов, которые ничего такого подписывать не собираются», — сказал Мамедов.

Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.