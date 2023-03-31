Фехтование
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Фехтование

31 марта, 23:22

Ильгар Мамедов высказался о критике иностранцев

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал записи в соцсетях иностранных фехтовальщиков о том, что в России проводят международные старты, несмотря на прямой запрет от МОК.

В Казани сегодня, 31 марта, стартовали международные соревнования «Игры Дружбы» по шпаге. На них приехали представители восьми стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Честно скажу, я уже от этой глупости устал. Давайте не будем называть фамилии, пиарить этих людей. Потому что-то что происходит там с головой, откровенно говоря это беда. Полная беда. Театр абсурда. По другому это все не назвать. Хочется бывает съязвить, но понимаешь, что только скажешь — сразу по всему миру распространится. Будем немного умнее, чем эти горлопаны, которые просто что-то говорят или пишут. Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США. Они забыли видимо историю своей страны? На протяжении десятилетий их страна разрушала все вокруг, направо и налево. И сейчас они имеют право что-то говорить против нас? Против России? Быть моральным ориентиром, осуждать нашу международную политику? Вы сами то откуда, где родились? Изучите сначала, что делала ваша страна. Посмотрите сначала на себя. Вот это мне непонятно вообще. Как будто они не знают ничего. Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю. А когда я приехал в парикмахерскую, рассказал о том, что собираюсь на Олимпиаду в Афины. Меня спрашивают, на машине поедешь? А я в тот момент нахожусь в Коламбусе. Так что у них серьезные проблемы с тем, что происходит в мире», — сказал Мамедов.

Ранее FIE приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой в нейтральном статусе.

Ильгар Мамедов
Читайте также
Новая жизнь «Спартака». Что изменилось после эпохи Федуна. Инсайды «СЭ»
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
В офисе Зеленского раскритиковали предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении
Экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска
Си Цзиньпин призвал Азию противостоять гегемонии и запугиванию
Популярное видео
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент Федерации фехтования — о международных турнирах в России: «Приезжает тот, кто не боится. Но доходит до маразма — даже судей не пускают»

Мамедов — о требованиях исключить россиян из фехтования: «Письмо писали анонимы и те, кто давно завершил. Абсурд за абсурдом»
Новости
RSS RSS
Все новости