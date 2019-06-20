Кристиан Бауэр: "Не могу от Великой требовать первого места постоянно, она не машина"

Старший тренер сборной России Кристиан Бауэр рассчитывает на успешное выступление саблистов в командных соревнованиях на чемпионате Европы. В личных соревнованиях россияне завоевали уже три медали: Вениамин Решетников (золото), Камиль Ибрагимов (себро) и Софья Великая (бронза).

– Личные результаты на этом турнире не являются нашей основной целью, индивидуальные соревнования стали подготовкой к командным, - цитирует ТАСС Бауэра. - В личном первенстве российские саблисты показали хорошие результаты, я доволен. Решетников и Ибрагимов взяли золото и серебро, но хорошо фехтовали Даниленко и Лоханов. Последний допускал ошибки, они свойственны для его возраста и связаны с концентрацией, но это очень сильный спортсмен.

Великая выиграла три последних старта, я не могу от нее требовать первого места постоянно, она не машина. Мы ждем результата в команде, это будет новая версия сборной, в которую впервые вошла Ольга Никитина. Любопытно посмотреть, как это будет выглядеть. Девочки хорошо ладят, поэтому думаю, что все будет хорошо.