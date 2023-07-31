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Сегодня, 14:09

Колобков оценил ситуацию со скандалом между украинской саблисткой Харлан и россиянкой Смирновой

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) в скором времени пожалеет о решениях, принятых в результате скандала на чемпионате мира с участием украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой.

«Что касается участия в нейтральном статусе, то решение должно приниматься совместно — комиссиями спортсменов, руководителями российского спорта. Но в таких условиях, особенно с учетом показательной ситуации на чемпионате мира по фехтованию, это выглядит унизительно. Уверен, что людям в международной федерации, которые принимают такие решения, через какое-то время будет стыдно и они будут миллион раз извиняться», — цитирует Колобкова ТАСС.

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Позднее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.

Источник: https://tass.ru/sport/18410693
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