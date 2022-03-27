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Сегодня, 12:39

Мамедов: «Александра Забелина была флагманом отечественного фехтования»

Ильгар Мамедов выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Александры Забелиной
Виктория Кравченко
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал смерть олимпийской чемпионки по фехтованию Александры Забелиной. Экс-спортсменка умерла в возрасте 85 лет сегодня, 27 марта.

«К сожалению, она умерла, только утром узнал об этом, все что зависит от нас — все сделаем, все организуем. Это наш флагман фехтования, первая чемпионка мира в личных соревнованиях из СССР. К сожалению, уходят наши легенды, наши старшие. Соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил ее, она подготовила хорошую плеяду учеников, это большая утрата для всех», — цитирует Мамедова ТАСС.

Забелина является трехкратной олимпийской чемпионкой (1960, 1968, 1972) в командной рапире, девятикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка Европы, 23-кратная чемпионка СССР. Она имела звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по фехтованию.

Источник: https://tass.ru/sport/14196757
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Умерла олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина
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