Мамедов: «Александра Забелина была флагманом отечественного фехтования»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал смерть олимпийской чемпионки по фехтованию Александры Забелиной. Экс-спортсменка умерла в возрасте 85 лет сегодня, 27 марта.

«К сожалению, она умерла, только утром узнал об этом, все что зависит от нас — все сделаем, все организуем. Это наш флагман фехтования, первая чемпионка мира в личных соревнованиях из СССР. К сожалению, уходят наши легенды, наши старшие. Соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил ее, она подготовила хорошую плеяду учеников, это большая утрата для всех», — цитирует Мамедова ТАСС.