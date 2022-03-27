Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Кровопусков отреагировал на смерть Забелиной

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков отреагировал на смерть Александры Забелиной.

«Невероятно жалко, что уходят такие люди, — приводит слова Кровопускова RT. — Забелина — не просто талантливая фехтовальщица, а великая. При этом она была не только большой спортсменкой, но и прекрасным человеком. Конечно, мы были с ней отлично знакомы. Александра — добрая, честная, отзывчивая и красивая женщина. Я ведь учился у этого поколения, когда еще не выступал за сборную СССР, а только пришел в фехтование. Они уже тогда считались звездами, а мы только начинали, но все равно работали все вместе в одном зале и плотно общались. Учился в том числе у Забелиной, набирался опыта».

Он отметил, что до таких высок дотягиваются только великие спортсмены.

«Забелина — целая эпоха. Она стала первой в истории советской чемпионкой планеты в личном виде и написала историю советского фехтования. Мало того, в том же 1957-м Александра поехала на молодежное первенство планеты и там тоже выиграла золотую медаль. Это невероятно. Я таких случаев больше не помню. А дальше были три победы на Олимпийских играх. До таких высот дотягиваются только по-настоящему великие спортсмены, обладающие мощной силой воли и железным характером», — сказал он.

Забелиной умерла в возрасте 85 лет сегодня, 27 марта.

Она является трехкратной олимпийской чемпионкой (1960, 1968, 1972) в командной рапире, девятикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка Европы, 23-кратная чемпионка СССР.