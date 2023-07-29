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Сегодня, 12:40

Роднина считает, что FIE не имела права отменять дисквалификацию украинской саблистки Харлан

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Ольга Харлан.
Фото AFP

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Международной федерации фехтования отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан.

«Федерация не просто отменяет дисквалификацию, она меняет свои правила. В международных федерациях есть сроки, когда меняются правила, но не в течение турнира. Харлан имела право не пожать руку из-за ограничений по COVID-19? Хватит нам сказки рассказывать. Коронавирус был в 2020-2021 году.
Мы можем подать в суд в CAS на международную федерацию. Потому что нельзя менять правила во время соревнований. А они обязаны были их поменять, чтобы допустить ее до Олимпийских игр», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Ольга Харлан и&nbsp;Анна Смирнова. В фехтовании по требованию Украины отменяют рукопожатия. Почему это бессмысленно?

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