Фетисов заявил, что в вопросе участия фехтовальщика Биды в Играх за США главной является позиция FIE

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что позиция Международной федерации фехтования (FIE) является главной в вопросе возможного участия фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова в Олимпийских играх в Париже в качестве членов сборной США.

«В этом вопросе главной должна быть позиция международной федерации. Важен и временной формат при смене спортивного гражданства. Хотя могут в экстренном порядке принять любые решения в плане международного права и решений, касаемых наших ребят, которые тренируются там, я ничему не удивлюсь. Обольщаться нечему», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее газета USA Today сообщила, что Сергей и Виолетта Бида намерены выступать за сборную США на Играх в этом году.