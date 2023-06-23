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Сегодня, 19:41

Двукратная олимпийская чемпионка Егорян победила в турнире Союзного государства

Руслан Минаев
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Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала победительницей турнира Союзного государства по фехтованию на саблях, который проходит в Минске.

В финале спортсменка победила олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Ольгу Никитину. Бронзовые медали завоевали Мария Зинюхина и Алена Лисина.

У мужчин золото выиграл Дмитрий Даниленко. Серебро взял Василий Ширшов. Бронзу — Вениамин Решетников и Александр Трушаков.

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня.

Ольга Никитина
Яна Егорян
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