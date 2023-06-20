Алина Загитова проведет поединок на шпагах с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова проведет 1 июля поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян, сообщает РИА «Новости».

Поединок олимпийских чемпионок пройдет в «Лужниках» в честь празднования 100-летия Московского спорта. Встреча состоится 1 июля.

В 2022 году на Дне московского спорта Загитова провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.