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Европейская конфедерация фехтования отстранила российских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
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Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила от соревнований под своей эгидой российских и белорусских спортсменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Сообщается, что решение было принято большинством голосов конгрессом EFC в польском Кракове по предложению президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

Санкции EFC означают, что россияне и белорусы не смогут входить в исполком или в комиссии организации, а также участвовать в соревнованиях среди спортсменов младше 23 лет.

В мае Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) заявили, что россияне и белорусы не смогут участвовать в Европейских играх в Кракове с 21 июня по 2 июля.

Власти Польши отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны. В ответ исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) лишил индивидуальные соревнования на Европейских играх в Кракове статуса чемпионата Европы.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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